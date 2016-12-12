В Курске утвердили штраф за неоплату парковки

Депутаты Курской областной думы утвердили штраф за неоплату платных парковок, которые были введены в эксплуатацию в июне текущего года, однако штрафы за нарушение правил платной парковки не взимались до сегодняшних дней.

Так, по итогам заседания областной думы депутаты увеличили время бесплатного пользования с 15 до 20 минут и снизили размер штрафа за нарушение правил платной парковки с 1,5 тыс. до 1 тс. рублей. За повторное нарушение штраф не увеличится, сообщает KurskCity.ru.

Напомним, на сегодняшний день час пользования парковкой для владельцев легковых автомобилей составляет 30 рублей, для водителей грузовиков — 120 рублей.