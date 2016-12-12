Депутаты смогут награждать отличившихся от своего имени

Депутаты Госдумы смогут награждать благодарностями граждан и организации. Соответствующее предложение подготовил думский комитет по регламенту, утвердить его должен совет нижней палаты парламента.

— Мы комитетом утвердим порядок (определим. — «Известия»), условия, при которых эта благодарность будет вручаться, — сообщила сегодня журналистам глава думского комитета по регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия») после его заседания.

По ее словам, «это хороший вариант», поскольку с депутатом работает много людей на общественных началах, и у него будет возможность поощрить такую работу. Кроме того, депутаты проводят различные конкурсы. Савастьянова подчеркнула, что благодарность не будет давать никаких преференций, это моральное поощрение.



Сейчас Госдума может наградить своей почетной грамотой граждан и организации «за существенный вклад в развитие законодательства РФ и парламентаризма в РФ, обеспечение прав и свобод граждан РФ, укрепление демократии и конституционного строя в РФ, за активную общественно-политическую деятельность». Кроме того, комитеты Госдумы могут выдавать свои благодарности.