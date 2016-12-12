Житель Тулы заплатил алименты после запрета на управление автомобилем

В Туле должник по алиментам перечислил средства на содержание своего ребенка только после того, как получил ограничение в праве управлять автомобилем. Мужчина долго скрывался от судебных приставов-исполнителей и был объявлен в розыск.

За те месяцы, когда отец не перечислял денег и не заботился о своем отпрыске, накопился долг на сумму более 500 тыс. рублей.

Как сообщили ИА TulaMedia в пресс-службе УФССП по Тульской области, вспомнить о ребенке неплательщика побудила не совесть, а постановление судебного пристава. Было решено ограничить должника в праве управления транспортным средством.

Сразу после этого постановления мужчина погасил задолженность по алиментам в полном объеме.