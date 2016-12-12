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Понедельник,
12 декабря
2016 года
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Всего один твит Трампа заставил акции компании Lockheed Martin рухнуть

Речь идет о заявлении избранного президента США об истребителях F-35

Всего одно сообщение избранного президента Дональда Трампа в Twitter обрушило стоимость компании Lockheed Martin на $2 млрд в течение часа.

Речь идет о твите, в котором Трамп раскритиковал разработчиков за излишнюю дороговизну программы создания истребителей F-35 и дает обещание сэкономить «миллиарды долларов» за счет ее урезания.

Именно Lockheed Martin занимается разработкой этих американских истребителей.

Как сообщает AP, акции Lockheed Martin пошли вниз, потеряв уже 4,1% после заявления Трампа. Сами же представители компании были вынуждены объясняться перед налогоплательщиками.

В ответ на резкое заявление Трампа куратор Lockheed Martin’s F-35 Джефф Бабийон ответил, что компания инвестировала сотни миллионов долларов для того, чтобы уменьшить стоимость самолета на 70%. Также, по сообщению Бабийона, компания намерена внести еще $85 млн в период с 2019 по 2020 год.

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Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Всего один твит Трампа заставил акции компании Lockheed Martin рухнуть

Речь идет о заявлении избранного президента США об истребителях F-35

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