Всего один твит Трампа заставил акции компании Lockheed Martin рухнуть

Всего одно сообщение избранного президента Дональда Трампа в Twitter обрушило стоимость компании Lockheed Martin на $2 млрд в течение часа.

Речь идет о твите, в котором Трамп раскритиковал разработчиков за излишнюю дороговизну программы создания истребителей F-35 и дает обещание сэкономить «миллиарды долларов» за счет ее урезания.

Именно Lockheed Martin занимается разработкой этих американских истребителей.

Как сообщает AP, акции Lockheed Martin пошли вниз, потеряв уже 4,1% после заявления Трампа. Сами же представители компании были вынуждены объясняться перед налогоплательщиками.

В ответ на резкое заявление Трампа куратор Lockheed Martin’s F-35 Джефф Бабийон ответил, что компания инвестировала сотни миллионов долларов для того, чтобы уменьшить стоимость самолета на 70%. Также, по сообщению Бабийона, компания намерена внести еще $85 млн в период с 2019 по 2020 год.

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Трамп раскритиковал траты на программу создания истребителя F-35

