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Спортсмены просят губернатора Сахалина запретить вейпы

В адрес главы региона и председателя областной думы направлены письма-обращения от дзюдоистов

Южно-Сахалинская федерация дзюдо и самбо обратилась к губернатору региона Олегу Кожемяко и главе областной думы Владимиру Ефремову с письмом, где призывает власти начать борьбу с вейпами (электронными сигаретами, выпускающими пар, от английского vapour — пар), сообщает ИА SakhalinMedia.

Как пишут спортсмены-общественники, важно не допустить «массового отравления нашей молодежи и общества в целом современной вредной привычкой».

Активисты, по их словам, всё чаще встречают молодых людей с вейпами в руках. По закону их продажа никак не регулируется. Однако, как пишут общественники, ученые разных стран уже давно доказали, что вейпы несут огромный вред человеческому организму. Вопрос о полном запрете электронных сигарет вынесен на обсуждение в 16 странах мира.

Президент Южно-Сахалинской федерации дзюдо и самбо Руслан Тен ранее предлагал областной думе законопроект о запрете продажи тонизирующих слабоалкогольных напитков и ограничении продажи тонизирующих безалкогольных напитков в магазинах региона. Тогда депутаты единогласно его одобрили и приняли.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Спортсмены просят губернатора Сахалина запретить вейпы

В адрес главы региона и председателя областной думы направлены письма-обращения от дзюдоистов

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