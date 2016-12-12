Депутатам-прогульщикам готовят процедуру наказаний

Думский комитет по регламенту подготовил порядок, по которому будет приниматься решение о финансовой ответственности депутатов за отсутствие на пленарном заседании Госдумы без уважительной причины. Теперь документ должен утвердить Совет Госдумы.

— Очень важно, чтобы и депутаты, и фракции знали, какие документы, подтверждающие уважительность причины пропуска пленарного заседания, необходимо предоставлять и каким образом на заседании комитета будет приниматься решение о финансовой ответственности, — заявила сегодня журналистам глава думского комитета по регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия») после его заседания.

По ее словам, по итогам каждой пленарной недели (три раза в месяц) аппарат Госдумы будет направлять в комитет по регламенту данные о том, кто не зарегистрировался на заседании. Аппарат председателя нижней палаты парламента будет направлять в комитет сведения о тех, кто проинформировал спикера о своем отсутствии на пленарном заседании по уважительной причине (командировка, болезнь, отпуск). В случае если документального подтверждения уважительности причины отсутствия депутата не будет, комитет по регламенту запросит информацию у фракции, к которой принадлежит этот парламентарий, либо у самого депутата, если он не входит ни в одну из них.

Савастьянова рассказала, что комитет будет на заседании рассматривать информацию только о тех депутатах, по которым не поступит данных, подтверждающих уважительную причину отсутствия. После этого комитет сможет принимать решение, лишать ли депутата части зарплаты.



В середине ноября Госдума нового, седьмого, созыва предусмотрела возможность удержания из зарплаты депутата одной шестой части — 64 тыс. рублей — за каждый день прогула без уважительной причины.