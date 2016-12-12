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Понедельник,
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Депутатам-прогульщикам готовят процедуру наказаний

Лишать депутатов части зарплаты за отсутствие на пленарном заседании без уважительной причины будут по специальным правилам

Думский комитет по регламенту подготовил порядок, по которому будет приниматься решение о финансовой ответственности депутатов за отсутствие на пленарном заседании Госдумы без уважительной причины. Теперь документ должен утвердить Совет Госдумы.

— Очень важно, чтобы и депутаты, и фракции знали, какие документы, подтверждающие уважительность причины пропуска пленарного заседания, необходимо предоставлять и каким образом на заседании комитета будет приниматься решение о финансовой ответственности, — заявила сегодня журналистам глава думского комитета по регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия») после его заседания.

По ее словам, по итогам каждой пленарной недели (три раза в месяц) аппарат Госдумы будет направлять в комитет по регламенту данные о том, кто не зарегистрировался на заседании. Аппарат председателя нижней палаты парламента будет направлять в комитет сведения о тех, кто проинформировал спикера о своем отсутствии на пленарном заседании по уважительной причине (командировка, болезнь, отпуск). В случае если документального подтверждения уважительности причины отсутствия депутата не будет, комитет по регламенту запросит информацию у фракции, к которой принадлежит этот парламентарий, либо у самого депутата, если он не входит ни в одну из них.

Савастьянова рассказала, что комитет будет на заседании рассматривать информацию только о тех депутатах, по которым не поступит данных, подтверждающих уважительную причину отсутствия. После этого комитет сможет принимать решение, лишать ли депутата части зарплаты.

В середине ноября Госдума нового, седьмого, созыва предусмотрела возможность удержания из зарплаты депутата одной шестой части — 64 тыс. рублей — за каждый день прогула без уважительной причины.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Депутатам-прогульщикам готовят процедуру наказаний

Лишать депутатов части зарплаты за отсутствие на пленарном заседании без уважительной причины будут по специальным правилам

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