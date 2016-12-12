Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
12 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Житель Краснодара осужден за финансирование «Правого сектора»

Мужчина переводил деньги на банковские счета экстремистов

В Краснодаре осужден местный житель, оказывавший финансовую помощь «Правому сектору» (запрещенная в РФ экстремистская организация). Задержанный, которого привлекла к незаконной деятельности знакомая по интернету, отправлял деньги банковскими переводами.

В итоге краснодарцу назначили наказание в виде 190 часов обязательных работ, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Краснодарскому краю. Также суд конфисковал в доход государства ноутбук, принадлежащий жителю краевого центра.

В январе 2016 года житель Краснодара вступил в электронную переписку с женщиной, предложившей финансово помочь запрещенной в РФ организации. Краснодарец перечислил два транша на различные банковские счета, а уже в конце февраля его деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Подозреваемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Октябрьский районный суд Краснодара признал гражданина виновным в «финансировании экстремистской деятельности».

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Житель Краснодара осужден за финансирование «Правого сектора»

Мужчина переводил деньги на банковские счета экстремистов

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Тамара Гузенкова

политолог

Все мнения

Мнение

Ирина Мешкова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Валентина Матвиенко

председатель Совета Федерации

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Борис Рыбак

транспортный эксперт

Все мнения

Мнение

Андрей Клишас

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке