Житель Краснодара осужден за финансирование «Правого сектора»

В Краснодаре осужден местный житель, оказывавший финансовую помощь «Правому сектору» (запрещенная в РФ экстремистская организация). Задержанный, которого привлекла к незаконной деятельности знакомая по интернету, отправлял деньги банковскими переводами.

В итоге краснодарцу назначили наказание в виде 190 часов обязательных работ, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Краснодарскому краю. Также суд конфисковал в доход государства ноутбук, принадлежащий жителю краевого центра.

В январе 2016 года житель Краснодара вступил в электронную переписку с женщиной, предложившей финансово помочь запрещенной в РФ организации. Краснодарец перечислил два транша на различные банковские счета, а уже в конце февраля его деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Подозреваемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Октябрьский районный суд Краснодара признал гражданина виновным в «финансировании экстремистской деятельности».