Лавров заявил о готовности к военно-техническому партнерству с Сербией

В ходе визита в Белград глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готова принять любые предложения Сербии по поводу сотрудничества в военно-технической отрасли. Руководитель дипломатического ведомства напомнил о близких связях между двумя государствами.

Лавров заявил, что Москва выступает за возвращение к тем приоритетам, которые ранее декларировались ОБСЕ. Речь идет о принципе неделимости сферы обеспечения безопасности в Европе, при котором ни одна из сторон не строит свою безопасность за счет других.

Также Лавров заявил, что Россия сейчас не видит со стороны государств — членов НАТО и альянса в целом попыток придерживаться этих принципов, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее «Известия» сообщали, что в понедельник министр встречался в Белграде с сербским премьер-министром Александром Вучичем. Речь на переговорах шла о развитии российско-сербского сотрудничества и о предстоящем визите Дмитрия Медведева в Сербию.



В Белград Лавров прибыл для участия в заседании Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (СМИД ОЧЭС), которое проходит 12–13 декабря.