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Лавров: ЕС строит антироссийские высказывания по инструкции

По словам министра иностранных дел, представители стран Евросоюза должны произносить в ходе своих выступлений такие понятия, как «аннексия Крыма» и «оккупация Донбасса»

Фото: TASS/AP/Pavel Golovkin

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о наличии в Евросоюзе письменных инструкций, в соответствии с которыми представители входящих в объединение стран строят свои высказывания в адрес России.

«Не думаю, что открою большой секрет, если скажу, что нам известно о наличии в Евросоюзе письменных инструкций о том, как каждая страна, включая страны — кандидаты на вступление, должна публично высказываться при любом упоминании о РФ», — сообщил журналистам министр иностранных дел.

Согласно этим инструкциям, как утверждает Сергей Лавров, представители стран ЕС должны во время выступления «произнести как мантру» такие понятия, как «аннексия Крыма» и «оккупация Донбасса».

«Очень похоже на то, что эта инструкция обязательна к исполнению», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем Сергей Лавров подчеркнул, что многие страны «понимают всю абсурдность нынешней ситуации», когда сотрудничество России с ЕС приносится в жертву политизированных идеологизированных подходов.

«Анализируя то, что делает сейчас ЕС, они хотят дружить с целым рядом стран, в том числе с Черногорией и Сербией, против России. Это настолько тупиковая и бесперспективная политика», — заключил министр.

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Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Лавров: ЕС строит антироссийские высказывания по инструкции

Лавров: ЕС строит антироссийские высказывания по инструкцииПо словам министра иностранных дел, представители стран Евросоюза должны произносить в ходе своих выступлений такие понятия, как «аннексия Крыма» и «оккупация Донбасса»

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