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В Турции разбился истребитель F-16

Пилоту рухнувшего самолета удалось спастись

В понедельник в юго-восточной части Турции по неизвестной пока причине упал истребитель F-16. Пилот самолета выжил, так как ему удалось катапультироваться.

Инцидент произошел в 19.30 по местному времени вблизи аэродрома военной авиабазы Диярбакыр, сообщает «РИА Новости». Истребитель выполнял учебный полет и по невыясненной причине рухнул на землю. Начато расследование обстоятельств крушения.

С базы Диярбакыр военно-воздушные силы Турции атакуют расположения курдских войск на турецкой и иракской территории. Также с базы взлетают самолеты, наносящие удары по позициям боевиков запрещенной в России организации «Исламское государство».

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Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

В Турции разбился истребитель F-16

Пилоту рухнувшего самолета удалось спастись

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