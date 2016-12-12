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Лавров назвал абсурдной идею о патрулировании Черного моря силами НАТО

Глава МИД РФ подчеркнул, что вопросы использования акватории должны решать прибрежные государства

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал провокационной идею Киева о совместном с НАТО патрулировании Черного моря.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что многочисленные инициативы украинской стороны начинают вызывать усталость у партнеров Москвы.

«Идею Украины, а также идею румынских соседей о том, чтобы создавать здесь постоянно действующую группировку НАТО, рассматриваем как провокационную», — сообщил министр журналистам.

Он также подчеркнул, что все решения об использовании акватории Черного моря должны принимать прибрежные государства, особенно если ставятся вопросы безопасности.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен увеличить военное присутствие на востоке Европы, в частности в странах Балтии.

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Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Лавров назвал абсурдной идею о патрулировании Черного моря силами НАТО

Глава МИД РФ подчеркнул, что вопросы использования акватории должны решать прибрежные государства

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