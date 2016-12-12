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Дачич: Сербия не намерена вступать в НАТО и вводить санкции против РФ

Глава сербского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва никогда не давила на Белград, а только оказывала помощь

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что его страна не намерена вступать в НАТО и принимать антироссийские ограничительные меры. 

«Мы не будем присоединяться к санкциям или каким-то мерам в отношении России. Мы, как вы знаете, не намерены стать членом НАТО», — заявил Дачич, отметив, что желание Сербии стать членом ЕС абсолютно не имеет никакого отношения к взаимоотношениям с РФ.

«Мы не позволим, чтобы такое наше желание было представлено как антироссийская позиция», — подчеркнул он.

Министр также отметил, что Москва никогда не оказывала давление на Белград.

«Столько было статей написано в наших газетах, Сергей Лавров никогда не приезжал давить на Сербию, но чтобы помогать Сербии», — указал глава сербского МИДа.

Он подытожил, что Сербии не к кому обратиться, кроме России, когда ей нужна срочная помощь на международной арене.

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Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Дачич: Сербия не намерена вступать в НАТО и вводить санкции против РФ

Глава сербского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва никогда не давила на Белград, а только оказывала помощь

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