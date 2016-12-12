Литературный дневник Ахматовой ушел с молотка в Москве

На аукционе «Литфонда» 10 декабря был продан дневник Анны Ахматовой, который она вела в 1920-е годы. Тетрадь содержит рабочие записи великой поэтессы и ее заметки о собратьях по перу.

Цена дневника в ходе торгов выросла с эстимейта в 800 тыс. рублей до 2 млн 900 тыс. рублей, подорожав в 3,6 раза, сообщает сайт «Литфонда».

Другой лот аукциона, сборник стихотворений Арсения Тарковского с его автографом, подорожал в 20 раз. При стартовой стоимости всего в 6 тыс. рублей он был продан за 120 тыс. рублей.

Значительно выросла цена и другого лота — инскрипта Курта Воннегута с автопортретом автора на первом издании романа «Завтрак для чемпионов, или Прощай, Черный понедельник». Организаторы установили эстимейт в размере 10 тыс. рублей, а приобрели дарственную надпись за 160 тыс. рублей.

Всего на аукционе «Литфонда» было продано 73 лота на общую сумму более 4 млн рублей.