Против 15-летнего магаданца возбуждено дело за вымогательство

В отношении 15-летнего жителя Магадана возбуждено уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщает ИА MagadanMedia.

В октябре 2016 года в одной из средних школ города под надуманным предлогом, неоднократно применяя насилие, подросток требовал от учащегося школы отдать ему 2,5 тыс. рублей.

Как выяснило следствие, своими ударами и толчками подозреваемый оставил на теле 11-летнего мальчика ссадины и кровоподтеки.

Следственный отдел по Магадану возбудил уголовное дело по статье о вымогательстве. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до семи лет.

