Дружбу ЕСом не испортишь

Глава МИД России Сергей Лавров 12 декабря прибыл в Белград с двухдневным рабочим визитом для проведения ряда двусторонних встреч с руководством республики и участия в саммите Совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества.



Российский министр провел 12 декабря переговоры с премьер-министром Александром Вучичем. Как сообщили в пресс-службе главы сербского правительства, стороны обсудили развитие двусторонних отношений «на основе стратегического партнерства».



Сергей Лавров передал премьеру Сербии приветствие от президента России Владимира Путина и главы правительства Дмитрия Медведева, а также отметил личные усилия сербского премьер-министра по сотрудничеству с Москвой.



Кроме того, состоялись переговоры российского министра с президентом Томиславом Николичем. Отдельная встреча прошла с главой сербского МИДа Ивицей Дачичем.



На итоговой пресс-конференции министры констатировали, что развитие двусторонних отношений носит динамичный характер.



— Три года назад, во время визита президента Сербии в РФ, в Сочи была подписана декларация о стратегическом партнерстве с президентом (Владимиром) Путиным, и с тех пор все положения, все договоренности, которые в этой декларации закреплены, последовательно претворяются в жизнь, — констатировал министр.



Лавров напомнил, что за 2016 год в России дважды побывал президент Сербии, один раз — премьер. При этом 21 декабря ожидается очередной визит главы сербского правительства в Москву.



В настоящий момент также прорабатывается визит в Белград российского премьер-министра Дмитрия Медведева. В пресс-службе главы сербского кабмина подтвердили, что эта тема обсуждалась на встрече с Лавровым. Впрочем, главы МИДов не уточнили сроков визита, указав лишь, что он пройдет в следующем году.



Как следовало из выступления Ивицы Дачича, тема приезда в Белград Дмитрия Медведева широко обсуждается в сербских СМИ, причем публикации носят зачастую спекулятивный характер. Министры обратили внимание прессы, что визит российского премьера обязательно состоится и пройдет в наиболее подходящий для развития двустороннего сотрудничества момент.



Отдельно Сергей Лавров остановился на российско-сербском экономическом взаимодействии.



— По объективным причинам, связанным прежде всего с мировой конъюнктурой, в прошлом году у нас — спад товарооборота, достаточно серьезный. Но мы с удовлетворением констатируем, что эта тенденция уже переломлена, — сказал российский министр.



Действительно, экономическое сотрудничество между Россией и Сербией в 2015 году не отличалось позитивной динамикой. Товарооборот между странами составил $1,6 млрд, что на 22,9% меньше, чем в 2014 году. Вместе с тем за январь–сентябрь 2016 года рост по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил 2,2%, в связи с чем можно говорить о преодолении негативных тенденций.



Впрочем, о развитии экономического сотрудничества между Россией и Сербией куда красноречивее говорят рекламные щиты на улицах Белграда. Так, из них можно узнать о присутствии на сербском рынке отдельных российских авиа- и нефтегазовых компаний, а также банков. Кроме того, российские предприятия активно участвуют в развитии инфраструктурных проектов и, в частности, реконструкции сербской железнодорожной сети.



Как рассказал Сергей Лавров, на настоящий момент в сербскую экономику вложено около $4 млрд российских инвестиций. Кроме того, министр указал, что ведутся переговоры о расширении российско-сербской зоны свободной торговли до формата ЕАЭС–Сербия.



В свою очередь, Ивица Дачич в своем выступлении отметил, что Белград запросил у Москвы оружие для поддержания своей обороноспособности. Сергей Лавров ответил, что просьбу рассмотрят.



— Мы готовы рассматривать любые запросы, которые наши сербские друзья будут формулировать в интересах обеспечения надежной обороноспособности своей страны и, конечно, с учетом общего баланса сил в регионе, — подчеркнул российский министр.



Он также отметил далеко не конструктивную роль, которую играет руководство Евросоюза в контексте ряда региональных проблем.



— Нам известно о наличии в Евросоюзе письменных инструкций о том, как каждая страна, включая страны — кандидаты на вступление, должна высказываться публично при любом упоминании РФ. Там записано, что абсолютным обязательством всех этих стран является произнести, как мантру, термины «аннексия Крыма», «оккупация Донбасса» и дальше… — сказал Лавров, при этом отметив, что в ЕС все-таки есть немало стран, которые понимают абсурдность ситуации, когда на передний план ставятся «не экономические интересы, а идеологизированные постулаты».



В своем выступлении Сергей Лавров не обошел стороной ситуацию в Сирии, причем, как указал глава российского МИДа, Сербия оказалась одной из немногих стран, которая, говоря о тяжелой гуманитарной ситуации там, не ограничилась словами, а направила на борту российских самолетов различного рода помощь нуждающимся сирийцам.



Коснулся Сергей Лавров и очередного захвата боевиками ИГ (деятельность организации запрещена в России) сирийской Пальмиры.



— Начались наступления на тех территориях, которые как бы патрулирует авиация возглавляемой США коалиции. Всё это наводит на мысль, что всё это скоординировано для того, чтобы дать передышку тем бандитам, которые засели в восточном Алеппо, — указал глава российского МИДа.



За переговорами последовала и церемониальная часть. Так, Сергею Лаврову был вручен орден Сербского знамени первой степени. Затем глава МИДа1 принял участие в церемонии возложения венков к мемориалу освободителям Белграда и памятнику советскому солдату на кладбище освободителей Белграда. Также российский министр оставил запись в Книге почетных гостей. После чего Сергею Лаврову передали офицерскую саблю с просьбой отдать ее в дар семье Героя России Олега Пешкова, самолет которого был сбит 24 ноября 2015 года турецкими ВВС в небе над Сирией.



Второй день рабочего визита российского министра в сербскую столицу будет посвящен участию в заседании Совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества.

