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Белый дом поддержал расследование кибератак в конгрессе

Джош Эрнест заявил, что в ведомстве давно выступают с такой инициативой

Пресс-секретарь Белого дома США Джош Эрнест заявил, что в ведомстве давно заявляют о необходимости разбора в конгрессе хакерских атак, в которых обвиняют Россию.

Эрнест заявил, что Белый дом считает целесообразным начать расследование данных ЦРУ о кибератаках в конгрессе. По его словам, всем очевидно, кто получил выгоду от этих атак, передает «РИА Новости».

Ранее избранный президент США Дональд Трамп выразил сомнения насчет распространяемой американскими СМИ теории о «вмешательстве хакеров из РФ» в избирательную кампанию.

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Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Белый дом поддержал расследование кибератак в конгрессе

Джош Эрнест заявил, что в ведомстве давно выступают с такой инициативой

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