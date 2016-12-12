Белый дом поддержал расследование кибератак в конгрессе

Пресс-секретарь Белого дома США Джош Эрнест заявил, что в ведомстве давно заявляют о необходимости разбора в конгрессе хакерских атак, в которых обвиняют Россию.

Эрнест заявил, что Белый дом считает целесообразным начать расследование данных ЦРУ о кибератаках в конгрессе. По его словам, всем очевидно, кто получил выгоду от этих атак, передает «РИА Новости».

Ранее избранный президент США Дональд Трамп выразил сомнения насчет распространяемой американскими СМИ теории о «вмешательстве хакеров из РФ» в избирательную кампанию.

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