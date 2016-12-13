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Госдеп не подтвердил сообщения о захвате Пальмиры боевиками

При этом власти США отвергли информацию о том, что концентрации боевиков у города способствовало бездействие стран западной коалиции

Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что внешнеполитическое ведомство не располагает достоверной информацией о переходе Пальмиры под контроль боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».

«Я не в состоянии подтвердить сообщения о том, что группировка «Исламское государство» установила контроль над Пальмирой», — заявил дипломат на регулярном брифинге для журналистов.

При этом Кирби опроверг информацию о том, что США прекратили поддержку наступления на сирийскую Ракку, которое могло способствовать нападению террористов ИГ на Пальмиру.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что боевики «Исламского государства» прорвались в Пальмиру благодаря атаке смертников на начиненных взрывчаткой автомобилях.

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Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Госдеп не подтвердил сообщения о захвате Пальмиры боевиками

При этом власти США отвергли информацию о том, что концентрации боевиков у города способствовало бездействие стран западной коалиции

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