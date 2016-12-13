Госдеп не подтвердил сообщения о захвате Пальмиры боевиками

Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что внешнеполитическое ведомство не располагает достоверной информацией о переходе Пальмиры под контроль боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».

«Я не в состоянии подтвердить сообщения о том, что группировка «Исламское государство» установила контроль над Пальмирой», — заявил дипломат на регулярном брифинге для журналистов.

При этом Кирби опроверг информацию о том, что США прекратили поддержку наступления на сирийскую Ракку, которое могло способствовать нападению террористов ИГ на Пальмиру.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что боевики «Исламского государства» прорвались в Пальмиру благодаря атаке смертников на начиненных взрывчаткой автомобилях.