Иностранным компаниям запретят владеть более 20% онлайн-кинотеатров

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в интервью «Известиям» рассказал о готовящемся законе об онлайн-кинотетрах.



По словам чиновника, соответствующий законопроект призван отрегулировать работу площадок, которые дают пользователям возможность смотреть фильмы через интернет.

Также законопроект запрещает иностранным компаниям владеть более чем 20% российского онлайн-кинотеатра, что сильно ограничивает приход иностранных инвесторов в Россию.

«Их место займет кто-то другой. Это как у нас с санкциями произошло. Они дали толчок развитию сельского хозяйства, и эта отрасль теперь приносит больше экспортной выручки, чем поставки оружия. Поэтому ушли одни, но придут другие. Мы должны беспокоиться о собственной безопасности и развитии собственных бизнесов. Во многих отраслях западные конкуренты ушли далеко вперед, и нам необходимо защитить российских игроков, чтобы мы не зависели от внешних факторов», — считает Луговой.

Также депутат добавил, что объем рынка онлайн-видео составляет около 5 млрд рублей в год. Ожидается, что принятие закона позволит до 2025 года увеличить объем до 25–30 млрд рублей, причем существенная доля будет принадлежать российским площадкам.

Кроме того, Луговой пояснил, что по данным Роскомнадзора, пока под регулирование попадает только одна компания — ООО «Иви.ру» (сервис ivi.ru. — «Известия»)

13 декабря состоится заседание комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, где законопроект будет обсуждаться. Ожидается, что документ будет принят в первом чтении сразу после Нового года, а до конца весенней сессии — во втором и третьем.

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