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Вторник,
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Минэк раскритиковал поправки Минфина к закону о блокировке транзакций

Минэкономразвития предлагает удешевить споры о сомнительных денежных переводах в судах

Минэкономразвития отвергло поправки Минфина к закону «О национальной платежной системе», которые предусматривали необходимость для банков блокировать сомнительные денежные переводы.

В министерстве полагают, что процедуры, которые предлагает Минфин, являются избыточными. Более того, отмечено, что они окажутся слишком дорогими для граждан. Минэк предложил ввести дифференцированный подход к оспариванию несанкционированных платежей, с чем уже согласились банкиры и эксперты.

В заключении Минэка (есть у «Известий») отмечается, что предложенное финансовым министерством регулирование споров будет вести к дополнительным финансовым и трудовым затратам как банков, так и клиентов.

«В проекте акта присутствуют положения, которые вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствуют их введению, а также способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствуют возникновению необоснованных расходов бюджетов всех уровней», — указано в документе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Минэк поставил под сомнение закон о подозрительных переводах

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Минэк раскритиковал поправки Минфина к закону о блокировке транзакций

Минэкономразвития предлагает удешевить споры о сомнительных денежных переводах в судах

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