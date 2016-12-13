Эксперты заявили о сдерживании роста экономики РФ из-за бюджета

Эксперты Столыпинского клуба, который возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов, пришли к выводу, что решение Минфина РФ о заморозке расходов бюджета на ближайшие три года в номинальном выражении приведет к потере темпов экономического роста на 2,4 трлн рублей или 2,8% ВВП.

В Столыпинском клубе уверены, что этому решению Минфина есть альтернатива. В частности, министерство могло бы сохранить расходы в реальном выражении и направить их на стимулирование роста. При этом, полагают эксперты, это не приведет к разбалансировке бюджета.

Борис Титов уже назвал нынешний документ бюджетом застоя и поддержал идею альтернативных предложений.

Так, предложено увеличить рост ВВП сразу на 1,3 п.п. за счет заморозки тарифов естественных монополий и снижения ключевой ставки до 8% (сейчас — 10%). Кроме этого, предложено увеличение финансирования развития человеческого капитала, спроса и институтов развития.

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Жесткий бюджет лишает экономику 2,8% роста