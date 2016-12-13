Пересчет голосов в Висконсине подтвердил победу Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп одержал победу на выборах главы государства в штатах Висконсин и Пенсильвания, свидетельствуют утвержденные итоги пересчета голосов, который ранее был инициирован лидером «зеленых» Джилл Стайн.

Пересчет голосов в Висконсине и вовсе показал, что Трамп получает в этом штате на 131 голос больше, чем было зафиксировано ранее — 22 тыс. 748 голосов. Между тем, в Пенсильвании голоса не пересчитывали, а просто утвердили итоги выборов, признав Трампа победителем, сообщает «Интерфакс».

Ранее Верховный суд штата Мичиган отклонил требование лидера «зеленых» Джилл Стайн о пересчете голосов.

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