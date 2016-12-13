Мексиканский архиепископ попросил Деву Марию смягчить сердце Трампа

Архиепископ Мехико Норберто Ривера в молитве к небесной покровительнице Мексики Деве Марии Гваделупской попросил смягчить отношение избранного президента США Дональда Трампа к иммигрантам. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на мексиканскую радиостанцию Radio Formula.

Кардинал попросил «прикоснуться к очерствевшему сердцу» Трампа, чтобы он увидел в мексиканцах братьев и был к ним снисходителен. Ривера подчеркнул, что мексиканцы стремятся в США в поисках работы и лучшей жизни.

Напомним, что Трамп неоднократно заявлял, что по планах по депортации около 11 млн человек, нелегально проживающих в США. Также новый президент США обещал построить стену на границе с Мексикой. Кроме того, Трамп угрожал разорвать соглашение о зоне свободной торговли с Мексикой и Канадой (NAFTA).