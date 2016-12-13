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Вторник,
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Мексиканский архиепископ попросил Деву Марию смягчить сердце Трампа

Кардинал помолился за то, чтобы избранный президент США был снисходителен к иммигрантам

Архиепископ Мехико Норберто Ривера в молитве к небесной покровительнице Мексики Деве Марии Гваделупской попросил смягчить отношение избранного президента США Дональда Трампа к иммигрантам. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на мексиканскую радиостанцию Radio Formula.

Кардинал попросил «прикоснуться к очерствевшему сердцу» Трампа, чтобы он увидел в мексиканцах братьев и был к ним снисходителен. Ривера подчеркнул, что мексиканцы стремятся в США в поисках работы и лучшей жизни.

Напомним, что Трамп неоднократно заявлял, что по планах по депортации около 11 млн человек, нелегально проживающих в США. Также новый президент США обещал построить стену на границе с Мексикой. Кроме того, Трамп угрожал разорвать соглашение о зоне свободной торговли с Мексикой и Канадой (NAFTA).

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Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Мексиканский архиепископ попросил Деву Марию смягчить сердце Трампа

Кардинал помолился за то, чтобы избранный президент США был снисходителен к иммигрантам

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