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Мадуро закрыл границу с Колумбией на трое суток

Президент Венесуэлы принял это решение из экономических соображений, желая создать барьер для возвращения в страну купюр достоинством в 100 боливаров

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что в рамках денежной реформы по выводу из обращения банкнот достоинством в 100 боливаров на трое суток закрывается граница страны с соседней Колумбией.

Мадуро обвинил мафиозные кланы в том, что они организовали на границе с Колумбией бизнес по обмену валюты и устраивают с ней «политические и экономические манипуляции». По его словам, только в понедельник на границе было перехвачено 64 млн боливаров, передает ТАСС.

«Поэтому, начиная с сегодняшнего дня, граница с Колумбией будет вновь закрыта на 72 часа, я дал распоряжение», — сообщил Мадуро.

Отметим, ранее сообщалось, что в Венесуэле было объявлено о введении с 15 декабря новых купюр номиналом в 500 и 5 тыс. боливаров.

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Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Мадуро закрыл границу с Колумбией на трое суток

Президент Венесуэлы принял это решение из экономических соображений, желая создать барьер для возвращения в страну купюр достоинством в 100 боливаров

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