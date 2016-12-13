Трамп назван человеком года по версии Financial Times

«Человеком года» по версии авторитетной американской газеты Financial Times стал избранный президент США Дональд Трамп, триумф которого на выборах главы государства был крайне неожиданным, а его персона, как отмечается, приковывала и приковывает к себе внимание всей мировой общественности.

Газета отметила, что Трампу удалось переписать правила американской политики. Теперь ему следует доказать не были ли его предвыборные обещания лишь «начальным предложением цены». Издание также заявляет, что Трамп обладает удивительно адаптивными способностями, что выгодно отличает его от «европейских популистов» вроде Марин Ле Пен во Франции или Герта Вилдерса в Нидерландах, сообщает РИА «Новости».

«Италия могла попасться на удочку Сильвио Берлускони. Великобритания могла выбрать Brexit. Но господин Трамп… никогда не смог бы быть принят американским народом. А затем была ночь триумфа Трампа… Почти все оказались неправы», — пишет Financial Times.

Напомним, ранее редакция американского журнала Time объявила человеком года избранного президента США Дональда Трампа.

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