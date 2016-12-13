Экс-премьер Японии исключил появление баз США на южных Курилах

Бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори в интервью газете Asahi Shimbun заявил о невозможности размещения военных баз США на южных Курильских островах в случае их передачи Россией японской стороне.

«Однажды президент Путин спросил меня, будут ли на островах размещены американские военные базы, если произойдет передача. Я ответил, что это невозможно. Конечно, альянс с США для нас очень важен, но и держать курс только в их сторону мы не должны», — сказал Мори.

Бывший премьер-министр Японии также отметил, что если делать упор на идею моментального возвращения сразу четырех островов, то решение вопроса не сдвинется.

Напомним, что на 15–16 декабря в Японию запланирован визит президента России Владимира Путина.