Трамп назовет имя кандидата в госсекретари США во вторник

Избранный президент анонсировал объявление наиболее вероятного претендента на пост главы Госдепа
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник утром назовет имя кандидата на пост госсекретаря.
«Я сделаю объявление относительно будущего госсекретаря завтра утром», — написал Трамп в Twitter.
I will be making my announcement on the next Secretary of State tomorrow morning.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 декабря 2016 г.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Дональд Трамп рассматривает главу компании ExxonMobil Рекса Тиллepcoна в качестве основного кандидата на пост госсекретаря США.
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