Трамп назовет имя кандидата в госсекретари США во вторник

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник утром назовет имя кандидата на пост госсекретаря.

«Я сделаю объявление относительно будущего госсекретаря завтра утром», — написал Трамп в Twitter.

I will be making my announcement on the next Secretary of State tomorrow morning. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 декабря 2016 г.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Дональд Трамп рассматривает главу компании ExxonMobil Рекса Тиллepcoна в качестве основного кандидата на пост госсекретаря США.

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