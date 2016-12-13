Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
13 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Трамп назовет имя кандидата в госсекретари США во вторник

Избранный президент анонсировал объявление наиболее вероятного претендента на пост главы Госдепа

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник утром назовет имя кандидата на пост госсекретаря.

«Я сделаю объявление относительно будущего госсекретаря завтра утром», — написал Трамп в Twitter.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Дональд Трамп рассматривает главу компании ExxonMobil Рекса Тиллepcoна в качестве основного кандидата на пост госсекретаря США.

Читайте также:

В Кремле считают профессионалом потенциально гогоссекретаря США

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Трамп назовет имя кандидата в госсекретари США во вторник

Избранный президент анонсировал объявление наиболее вероятного претендента на пост главы Госдепа

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Валентина Матвиенко

председатель Совета Федерации

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Андрей Клишас

сенатор

Все мнения

Мнение

Борис Рыбак

транспортный эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке