На Дальнем Востоке отмечены новые случаи издевательств над животными

В селе Некрасовка Хабаровского района местная жительница нашла пакет с головой и лапами собаки, валявшийся посреди улицы.

Как заявили ИА AmurMedia в обществе защиты животных «Зоозащита-ДВ», уже установлено, кто мог это сделать.



По данным зоозащитников, в этом селе есть люди, которые едят собак. В пакете с головой собаки нашли сено, и поэтому можно предположить, что животное разделывали где-то в частном секторе.



Напомним, ранее сообщалось, что у так называемых хабаровских живодерок появились последовательницы — ученицы одной из школ краевого центра.



Правда, позже выяснилось, что подростки выкладывали в сеть постановочные кадры издевательств над животными.