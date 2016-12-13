Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
13 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

На Дальнем Востоке отмечены новые случаи издевательств над животными

В одном из сел Хабаровского района найден пакет с останками собаки

В селе Некрасовка Хабаровского района местная жительница нашла пакет с головой и лапами собаки, валявшийся посреди улицы.

Как заявили ИА AmurMedia в обществе защиты животных «Зоозащита-ДВ», уже установлено, кто мог это сделать.

По данным зоозащитников, в этом селе есть люди, которые едят собак. В пакете с головой собаки нашли сено, и поэтому можно предположить, что животное разделывали где-то в частном секторе.

Напомним, ранее сообщалось, что у так называемых хабаровских живодерок появились последовательницы — ученицы одной из школ краевого центра.

Правда, позже выяснилось, что подростки выкладывали в сеть постановочные кадры издевательств над животными.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

На Дальнем Востоке отмечены новые случаи издевательств над животными

В одном из сел Хабаровского района найден пакет с останками собаки

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Тамара Гузенкова

политолог

Все мнения

Мнение

Валентина Матвиенко

председатель Совета Федерации

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Андрей Клишас

сенатор

Все мнения

Мнение

Владимир Легойда

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Аркадий Тумасов

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке