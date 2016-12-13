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Нацразведка США не поддержала версию ЦРУ о влиянии РФ на выборы

Ведомство заявило об отсутствии доказательств

Управление Директора национальной разведки США (ODNI)отказалось поддержать версию, ранее выдвинутую ЦРУ, о том, что Россия якобы проводила хакерские атаки, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу на выборах президента. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех чиновников, близких к ситуации.

«ODNI не говорит, что ЦРУ ошибается, речь идет о том, что они не могут доказать намерение», — приводит агентство слова одного из источников.

Официальный представитель ODNI отказался от комментариев, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее в СМИ появились сообщения о так называемых «российских хакерах», которые пытались обеспечить победу Трампа на выборах. Журналисты ссылались на неназванные источники в ЦРУ. Сам республиканец, комментируя ситуацию, назвал обвинения смехотворными.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков называл обвинения «абсолютно голословными».

Ранее Путин неоднократно подчеркивал, что выборы в США являются внутренним делом страны. Он также заявлял, что истерика нагнетается для того, чтобы отвлечь внимание от более важных проблем.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Нацразведка США не поддержала версию ЦРУ о влиянии РФ на выборы

Ведомство заявило об отсутствии доказательств

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