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Появилась первая жертва взрыва газа в Советской Гавани

В одной из больниц Хабаровска от сильных ожогов скончалась пострадавшая

От ожогов скончалась пострадавшая в результате взрыва газа в одном из домов Советской Гавани под Хабаровском.

Ранее она была госпитализирована с 50% ожогов тела в хабаровскую краевую клиническую больницу.

Как сообщили ИА AmurMedia в медицинском учреждении, смерть была констатирована этой ночью.

Сейчас в больницах края остаются трое пострадавших в результате взрыва.

Как писали «Известия», 7 декабря произошел взрыв бытового газа в жилой пятиэтажке в Советской Гавани. В подъезде дома обрушились верхние перекрытия. В результате пострадали четыре человека.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Появилась первая жертва взрыва газа в Советской Гавани

В одной из больниц Хабаровска от сильных ожогов скончалась пострадавшая

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