Появилась первая жертва взрыва газа в Советской Гавани

От ожогов скончалась пострадавшая в результате взрыва газа в одном из домов Советской Гавани под Хабаровском.



Ранее она была госпитализирована с 50% ожогов тела в хабаровскую краевую клиническую больницу.



Как сообщили ИА AmurMedia в медицинском учреждении, смерть была констатирована этой ночью.



Сейчас в больницах края остаются трое пострадавших в результате взрыва.

Как писали «Известия», 7 декабря произошел взрыв бытового газа в жилой пятиэтажке в Советской Гавани. В подъезде дома обрушились верхние перекрытия. В результате пострадали четыре человека.