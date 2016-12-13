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Один из детских садов в ЕАО проверяет прокуратура

За медицинской помощью обратились более 90 его воспитанников

Прокуратура Облученского района ЕАО проводит проверку в детском саду в поселке Бира.

Она началась после сообщений о том, что в местную больницу обратились уже около 90 воспитанников этого детского учреждения.

Прокуроры должны оценить действия должностных лиц этого ДОУ, а также администрации поселка и местных коммунальных служб, сообщает ИА ЕАОMedia.

Ранее родители детей-воспитанников детского сада пожаловались на антисанитарные условия и на низкие температуры в помещениях. По их словам, из-за холода в группах дети постоянно простывают.

Заведующая детского сада Марина Аксенова, в свою очередь, все обвинения опровергла, предположив, что дети болеют из-за эпидемии ОРЗ в регионе. А в помещениях детского сада, по ее словам, «уютно и тепло».

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Один из детских садов в ЕАО проверяет прокуратура

За медицинской помощью обратились более 90 его воспитанников

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