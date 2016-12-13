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Двадцать человек пострадали при взрыве на военной базе в Южной Корее

Предположительно, взорвался боеприпас

Двадцать военнослужащих пострадали в результате взрыва на военной базе в районе города Ульсан в Южной Корее.

Пятеро пострадавших были госпитализированы. Остальные раненые смогли добраться до больницы самостоятельно, сообщает «Ренхап».

В материале уточняется, что все пострадавшие являются рядовыми, проходящими начальную военную подготовку.

По информации агентства, взорвался боеприпас.

В настоящий момент на месте происшествия работает следственная группа. Руководство базы пока не прокомментировало инцидент.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Двадцать человек пострадали при взрыве на военной базе в Южной Корее

Предположительно, взорвался боеприпас

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