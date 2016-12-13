Лаврова удивили заявления Загреба о возможной российской угрозе

Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал странными заявления хорватских властей о возможной угрозе со стороны России.

Министр подчеркнул, что Москва готова обсудить эти аргументы, если Загреб предоставит доказательства.

«Мне странно слышать такие слова из уст руководителя государства, с которым Россия хочет дружить, как и со всеми остальными государствами Балкан и на европейском континенте. Если у госпожи президента [Хорватии Колинды Грабар-Китарович] есть конкретные факты, подтверждающие эти заявления, мы готовы с ней эти факты обсудить», — сказал Лавров в интервью Sputnik.

Ранее Грабар-Китарович заявила, что на Балканах может разгореться военный конфликт, поскольку Россия активно влияет на события в регионе.