Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
13 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Лаврова удивили заявления Загреба о возможной российской угрозе

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва готова обсудить эти аргументы, если власти Хорватии предоставят доказательства

Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал странными заявления хорватских властей о возможной угрозе со стороны России.

Министр подчеркнул, что Москва готова обсудить эти аргументы, если Загреб предоставит доказательства.

«Мне странно слышать такие слова из уст руководителя государства, с которым Россия хочет дружить, как и со всеми остальными государствами Балкан и на европейском континенте. Если у госпожи президента [Хорватии Колинды Грабар-Китарович] есть конкретные факты, подтверждающие эти заявления, мы готовы с ней эти факты обсудить», — сказал Лавров в интервью Sputnik.

Ранее Грабар-Китарович заявила, что на Балканах может разгореться военный конфликт, поскольку Россия активно влияет на события в регионе.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Лаврова удивили заявления Загреба о возможной российской угрозе

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва готова обсудить эти аргументы, если власти Хорватии предоставят доказательства

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Клишас

сенатор

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Валентина Матвиенко

председатель Совета Федерации

Все мнения

Инфографика

Рейтинг успешности регионов России: динамика изменений за четыре года

Рейтинг успешности регионов России: динамика изменений за четыре года

О том, как в последние годы менялась управленческая эффективность в субъектах страны, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Владимир Легойда

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Аркадий Тумасов

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке