В Алтайском крае чиновница обвиняется в мошенничестве на 35 млн рублей

Бывшая начальница одного из отделов в главном управлении по образованию и науке Алтайского края обвиняется в мошенничестве на 35 млн рублей. Как считает следствие, Маргарита Прохода обманным путем организовывала заключение контрактов между детскими садами и фирмой ее гражданского мужа. Незаконную деятельность она осуществляла, когда главой ведомства был Юрий Денисов, который ранее был задержан по делу о взятке.

В сговоре со своим сожителем женщина находилась с апреля 2012 года по май 2015 года. У мужчины был свой бизнес по поставке товаров в детсады, а Маргарита Прохода как раз возглавляла сектор дошкольного образования. Чиновница рассказывала руководителям детских садов, что только ее гражданский муж имеет право поставлять такие товары, что у него самые выгодные цены. Таким образом, обманом она добилась заключения контрактов с фирмой сожителя более чем в 180 учреждениях. На счета бизнесмена было перечислено более 35 млн рублей, из них 14 млн получено за счет завышения рыночной стоимости товаров.

Как сообщает altapress.ru, СУ СКР по Алтайскому краю завершило расследование по этому делу. Чиновнице и предпринимателю предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Фигуранты находятся в СИЗО.

Свои махинации Прохода осуществляла в то время, когда управлением по образованию и науке руководил Юрий Денисов. В марте 2016 года главу ведомства и его супругу задержали за попытку получения взятки. Позже им предъявили обвинения еще по нескольким эпизодам. По версии следствия, общая сумма взяток, полученных Денисовым, составляет более 2,5 млн рублей.