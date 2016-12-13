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За три года отремонтируют более 100 км в селах Орловской области

В регионе планируется реконструировать 53 сельские дороги

Росавтодор утвердил программу ремонта автомобильных дорог в Орловской области на ближайшие три года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

По данным InfoOrel.ru, с 2016 по 2019 годы в регионе планируется отремонтировать 53 сельские дороги, общая протяженность которых составляет 174,8 км.

Напомним, ранее Счетная палата отчитала Росавтодор за плохие дороги в регионах. Аудиторы выявили отставание ряда субъектов по освоению денежных средств, предусмотренных на строительство и реконструкцию автодорог. По данным Счетной палаты, в 2015 году регионами использовано 120 млрд рублей (81,6%). В этом году, по данным на 7 декабря, кассовый расход субъектами средств федерального бюджета составил только 59,5% (80,9 млрд рублей).

В Счетной палате отметили, что результаты исследования направят вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу. Данные отчета будут также переданы в палаты Федерального собрания.

Подробнее — в материале «Известий»:

Росавтодор отчитали за плохие дороги в регионах

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

За три года отремонтируют более 100 км в селах Орловской области

В регионе планируется реконструировать 53 сельские дороги

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