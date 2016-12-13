Экс-инспектор ДПС в ХМАО получил условный срок за служебный подлог

Бывший инспектор ДПС в городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа осужден за то, что приписал административное нарушение невиновному человеку. Дмитрий Волкодав признан виновным в покушении на получение взятки, служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает megatyumen.ru.

По версии следствия, в феврале 2015 года инспектор по просьбе знакомого не стал оформлять протокол на мужчину, попавшегося за рулем в нетрезвом состоянии и проехавшего на красный свет. Чтобы скрыть этот факт, он внес в документы заведомо ложные сведения о том, что зафиксированные нарушения совершил другой человек. В результате невиновная женщина осталась без водительских прав на полтора года и была оштрафована на 30 тыс. рублей.

Волкодав намеревался получить за это взятку в виде услуги по ремонту служебного автомобиля. Суд назначил ему условный срок два года и шесть месяцев, а также запретил занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение двух с половиной лет.