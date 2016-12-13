Виталий Кличко получил звание «вечного» чемпиона мира WBC

Украинцу Виталию Кличко присуждено звание «вечного» чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Церемония награждения Кличко прошла на конгрессе спортивной организации в США.

«Я всегда наблюдал за Майком Тайсоном и всегда мечтал однажды стать чемпионом в супертяжелом весе. Это очень важно — исполнить мечту», — приводит слова Кличко «Федеральное агентство новостей».



Виталий Кличко завершил боксерскую карьеру в 2013 году. Последний поединок он провел в 2012 году. Тогда украинец техническим нокаутом победил немца Мануэля Чарра. В настоящее время Виталий Кличко занимает пост мэра Киева.