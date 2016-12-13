В Омске возбудили дело после смерти 16-летнего баскетболиста в школе

В Омской области по факту смерти 16-летнего баскетболиста в школе возбуждено уголовное дело. Ранее прокуратура внесла представление региональному комитету по образованию.

По итогам прокурорской проверки директор Красноярской средней школы и руководитель Детского физкультурно-спортивного центра Омского района получили выговоры. Надзорный орган установил, что ответственные за проведение спортивного соревнования лица разрешили мальчику без медицинского заключения участвовать в турнире.



По факту смерти подростка СУ СКР по Омской области возбудило уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека», передает РИА «Омск-информ».



Напомним, трагедия произошла 5 ноября 2016 года в Красноярской средней школе. Во время церемонии награждения победителей турнира подростку внезапно стало плохо. Он потерял сознание и упал на пол. Несмотря на оказанную на месте медиками помощь, он скончался. Причиной его смерти стало врожденное заболевание сердца.