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Вторник,
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В Apple iPhone появится слот для второй SIM-карты

Компания решила удивить пользователей к юбилею смартфона

В новой модели iPhone, которая выходит в конце грядущего 2017 года, разработчики обещают сделать слот для второй SIM-карты. Это станет своего рода подарком  всем поклонникам к юбилею смартфона: в 2017 году iPhone отмечает 10-летие с момента первой презентации. В связи с этим многие пользователи ожидают существенное изменение дизайна и функционала аппарата.

Уже сейчас известно, что в новой модели iPhone 8 LTPS-экран заменит OLED-дисплей. Есть также мнение, что между моделями iPhone 7 и iPhone 8 не будет привычной версии со знаком «S», сообщает телеканал «360».

В начале 2016 года компания Apple подавала две заявки на патенты, связанные с работой SIM-карт в продуктах iPhone. Первый описывает технологию выбора SIM-карт, второй— энергопотребление при пользовании двумя SIM-картами. Однако второй слот может предназначаться эксклюзивно для реализации «яблочных» гаджетов в Китае, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ресурс Gizmochina.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела деловотношении российского представительства компании Apple «Эппл Рус». Корпорацию заподозрили взлоупотреблении доминирующим положением нарынке ремонта iPhone.

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Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

В Apple iPhone появится слот для второй SIM-карты

Компания решила удивить пользователей к юбилею смартфона

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