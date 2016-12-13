Неизвестные в Петербурге похитили банкомат из гостиницы

Полиция Василеостровского района разыскивает злоумышленников, похитивших банкомат из гостиницы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

По данным ИА «Невские новости», о случившемся правоохранительным органам накануне рассказал 32-летний мужчина. Прибыв в гостиницу на 2-й линии Васильевского острова около 10 часов утра, он не обнаружил в ней банкомата Райффайзенбанка.

В настоящий момент полицейские ведут поиск лиц, причастных к преступлению. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.