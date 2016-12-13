Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
13 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Неизвестные в Петербурге похитили банкомат из гостиницы

Полицейские ищут лиц, причастных к преступлению

Полиция Василеостровского района разыскивает злоумышленников, похитивших банкомат из гостиницы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

По данным ИА «Невские новости», о случившемся правоохранительным органам накануне рассказал 32-летний мужчина. Прибыв в гостиницу на 2-й линии Васильевского острова около 10 часов утра, он не обнаружил в ней банкомата Райффайзенбанка. 

В настоящий момент полицейские ведут поиск лиц, причастных к преступлению. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Неизвестные в Петербурге похитили банкомат из гостиницы

Полицейские ищут лиц, причастных к преступлению

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Тамара Гузенкова

политолог

Все мнения

Мнение

Валентина Матвиенко

председатель Совета Федерации

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Андрей Клишас

сенатор

Все мнения

Мнение

Владимир Легойда

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Аркадий Тумасов

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке