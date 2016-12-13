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Регулярное авиасообщение появилось между Кунаширом и Шикотаном

Его открыли впервые с советских времен

Впервые со времен СССР появилось регулярное авиасообщение между островами Курильской гряды.

Вертолет «Ми-8», принадлежащий сахалинскому правительству, перевоз из Шикотана в Кунашир и обратно 19 пассажиров. Стоимость билета составила 2,3 тыс. рублей.

Как сообщает ИА SakhalinMedia, начало авиасообщения между этими островами является одним из этапов по налаживанию их транспортной доступности.

Как предполагается, в регулярном сообщении будут задействованы два самолета канадского производства DHC-6 Twin Otter 400.

Они будут совершать полеты по маршрутам Южно-Сахалинск–Шикотан и Парамушир–Петропавловск-Камчатский.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Регулярное авиасообщение появилось между Кунаширом и Шикотаном

Его открыли впервые с советских времен

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