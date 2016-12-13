Регулярное авиасообщение появилось между Кунаширом и Шикотаном

Впервые со времен СССР появилось регулярное авиасообщение между островами Курильской гряды.



Вертолет «Ми-8», принадлежащий сахалинскому правительству, перевоз из Шикотана в Кунашир и обратно 19 пассажиров. Стоимость билета составила 2,3 тыс. рублей.



Как сообщает ИА SakhalinMedia, начало авиасообщения между этими островами является одним из этапов по налаживанию их транспортной доступности.



Как предполагается, в регулярном сообщении будут задействованы два самолета канадского производства DHC-6 Twin Otter 400.



Они будут совершать полеты по маршрутам Южно-Сахалинск–Шикотан и Парамушир–Петропавловск-Камчатский.

