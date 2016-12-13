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Вторник,
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В Якутии произошло обрушение крыши будущего спортзала

По факту случившегося прокуратура начала проверку

В якутском поселке Белая Гора обрушился каркас спортивного зала. О пострадавших не сообщается. 

Прокуратура намерена проверить действия застройщика и администрации района при строительстве объекта, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на пресс-службу местного надзорного ведомства.

Агентство отмечает, что строительство этого объекта продолжается уже несколько лет. Оно ведется в рамках проекта движения добрых дел «Моя Якутия в ХХI веке». Подрядчик — ТД «Мамонт».

Ранее появилась информация о том, что строительство было приостановлено, после того как подрядчик получил оплату за первую часть выполненных работ.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

В Якутии произошло обрушение крыши будущего спортзала

По факту случившегося прокуратура начала проверку

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