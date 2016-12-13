В Якутии произошло обрушение крыши будущего спортзала

В якутском поселке Белая Гора обрушился каркас спортивного зала. О пострадавших не сообщается.



Прокуратура намерена проверить действия застройщика и администрации района при строительстве объекта, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на пресс-службу местного надзорного ведомства.



Агентство отмечает, что строительство этого объекта продолжается уже несколько лет. Оно ведется в рамках проекта движения добрых дел «Моя Якутия в ХХI веке». Подрядчик — ТД «Мамонт».



Ранее появилась информация о том, что строительство было приостановлено, после того как подрядчик получил оплату за первую часть выполненных работ.

