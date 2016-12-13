Путин согласен сделать доступ на Курилы свободным для японцев

Президент России Владимир Путин сообщил, что не видит каких-либо политических преград для безвизовых поездок граждан Японии на Южные Курилы. Осталось только решить некоторые технические вопросы.

Глава государства отметил, что это была идея премьер-министра Японии, который задал этот вопрос Путину на встрече в Лиме.

«Прямо меня спросил, не будем ли мы согласны со свободным доступом граждан Японии в безвизовом режиме, решить вопрос так, чтобы они без виз могли посещать южные Курильские острова, посещать свои родные места», — сказал глава государства в интервью японским СМИ, передает пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что сразу же согласился с тем, что это возможно.

«Надо только, чтобы министерства иностранных дел между собой решили чисто технические вопросы. Никаких политических ограничений я здесь не вижу», — подчеркнул президент.