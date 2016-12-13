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Путин: РФ готова плотнее сотрудничать с США в борьбе с терроризмом

По словам президента РФ, если бы страны ранее объединили усилия, многие мировые проблемы не были бы столь остры

Россия готова гораздо более плотно работать с США по борьбе с терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы готовы вместе работать, и гораздо более плотно, чем было до сих пор, над решением проблемы борьбы с терроризмом, международным терроризмом, и здесь, безусловно, у нас есть много возможностей», — сказал глава государства в интервью японской телекомпании «Ниппон» и газете «Иомиури» в преддверии своего визита в Японию.

По словам Путина, если бы страны ранее объединили усилия, многие мировые проблемы, в том числе терроризм и кризис с беженцами, не были бы столь остры.

«Если бы мы объединили свои усилия некоторое время назад, то тогда многих проблем, с которыми мир столкнулся сегодня, на мой взгляд, удалось бы избежать, во всяком случае, они не приобрели бы такого острого характера», — цитирует Путина «РИА Новости».

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Путин: РФ готова плотнее сотрудничать с США в борьбе с терроризмом

По словам президента РФ, если бы страны ранее объединили усилия, многие мировые проблемы не были бы столь остры

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