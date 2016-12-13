На дальневосточные инвестпроекты за два года потратят 15 млрд рублей

В Минвостокразвития сообщили об увеличении финансирования для Дальнего Востока.



На развитие ТОР и инвестиционные проекты выделят 15,4 млрд рублей в этом и следующем годах, в 2018 году на это пойдет 17,1 млрд, в 2019-м — 18,6 млрд.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу федерального ведомства, до конца марта должны быть сформированы специальные дальневосточные программы в рамках 27 государственных программ. Они должны быть ориентированы на потребности жителей региона.

По словам замминистра по развитию Дальнего Востока Артура Ниязметова, в постановлении правительства определено понятие опережающего развития Дальнего Востока.



Речь идет о том, что показатели по всем направлениям должны превысить среднестатистический уровень.