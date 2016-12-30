Серов, Нетребко и многие другие

2016-й оказался богат на культурные достижения. Отечественное кино вернуло себе любовь публики. Посещение художественных выставок превратилось в моду. Книжные ярмарки умножили число книголюбов. А в театры стало непросто купить билеты. «Известия» выбрали самые значимые события уходящего года, в том числе, увы, трагические.



Потеря

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев 25 декабря 2016 года войдет в историю России трагическим днем: в авиакатастрофе над Черным морем погибло 92 человека, в том числе участники великого музыкального коллектива — Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова. Музыканты во главе со своим художественным руководителем, народным артистом Валерием Халиловым, летели в Сирию, чтобы дать новогодний концерт для наших военнослужащих.



Датой рождения ансамбля считается 12 октября 1928 года, когда состоялось его первое выступление в Центральном доме Красной армии. Основателем и руководителем коллектива, состоявшего тогда из 12 музыкантов, был профессор Московской консерватории им. П.И. Чайковского генерал-майор Александр Васильевич Александров.



Ансамбль быстро рос, артисты постоянно практиковались на гастролях — с концертами они объехали всю страну, а когда началась Великая Отечественная война, постоянно выступали как на передовой, так и перед тружениками тыла. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль на Ялтинской конференции 1945 года назвал ансамбль «поющим оружием», которое вполне можно было бы использовать вместо второго фронта. Сила александровцев была не в автоматах и пулеметах, а в их искусстве, которым восхищался весь мир.

— Ансамбль должен возродиться во имя светлой памяти погибших, во имя тех поколений артистов, которых он воспитал и еще воспитает, — сказал в беседе с «Известиями» народный артист России Юрий Лаптев. — Ну а музыканты, чья жизнь трагически прервалась, будут незримо присутствовать на выступлениях ансамбля имени Александрова. Возрожденный коллектив будет им самым лучшим памятником.



​​​​​​​Фильм

«Экипаж» режиссера Николая Лебедева.



При бюджете в 650 млн рублей, лента с Владимиром Машковым и Данилой Козловским в главных ролях собрала 1,5 млрд.

— Наш «Экипаж» — история про обычных людей. Незаурядные простые люди и есть основа нашей страны. Не банкиры, не глянцевые персонажи, а нормальные люди, которые знают, что такое порядочность, которые чтут внутренний кодекс и без пафоса делают свое дело, — рассказал «Известиям» Николай Лебедев.

Любой фильм-катастрофа — это прежде всего спецэффекты и невероятное зрелище. И здесь создатели картины также оказались на высоте. По сюжету пилоты Гущин и Зинченко прилетают на гибнущий под раскаленной лавой остров, чтобы забрать сотрудников местного завода из горящего аэропорта.

— У нас в картине — не квасной патриотизм, — продолжил Лебедев. — Я не считаю, что мы должны быть лучшими, мы должны быть достойными. Один из наших персонажей, авиаконструктор, которого играет Сергей Шакуров, говорит: «Патриотизм — это когда в стране старики от голода не умирают!» Я очень хочу, чтобы вернулось время, когда в центре внимания был человек достойный, а не занимающийся саморекламой. Наша картина именно такая.

Книга



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Роман Алексея Иванова «Тобол. Много званых». Редакция Елены Шубиной (АСТ)



Действие 700-страничного романа происходит в легендарную петровскую эпоху, когда Петр I поставил задачу прирастить Россию Сибирью. Русские солдаты, а также процессии плененных под Полтавой шведов двинулись в окрестности недавно основанного Тобольска, где потревожили вековой уклад коренного населения.

— Петр, конечно, реформатор, но в то же время типичный русский деспот. Амбивалентная фигура. С одной стороны он двинул Россию в сторону европейских форм жизни, с другой — заложил основы полицейского государства. В итоге Петр так и вошел в историю: то ли черт, то ли ангел. Подобное случается со многими историческими деятелями. И мы ставим им памятники не потому, что восхваляем их, а потому что помним и ценим то, что они сделали, — рассказал писатель «Известиям».

Ключевые фигуры романа при этом не Петр и не его любимцы вроде Меньшикова, а губернатор Сибири — князь Гагарин и архитектор Ремизов, мечтающий построить в Тоболе четыре башни, способные поразить человеческое воображение.



Писатель определяет жанр романа как магический реализм. Книга обещает стать самым масштабным произведением автора и заметным событием в современной российской литературе.

Выставка​​​​​​​



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Пальму первенства делят три масштабные экспозиции Третьяковской галереи. Две из них были посвящены отечественным художникам-классикам — Валентину Серову и Ивану Айвазовскому, третья — шедеврам XII–XVIII веков из ватиканской Пинакотеки.

Для серовского проекта Третьяковка привезла лучшее из разных собраний и представила автора «Девочки с персиками» не просто как выдающегося портретиста, но как создателя обобщенного портрета эпохи.

Выставка установила рекорд посещаемости и породила феномен «очереди на Серова»: посетители были готовы часами мерзнуть на январском морозе и однажды чуть не вынесли дверь галереи.

Готовя следующий выставочный блокбастер — Айвазовского, Третьяковка учла этот опыт.

— Мы очень серьезно анализировали то, как проходила выставка Серова, — сказала директор ГТГ Зельфира Трегулова «Известиям». — Прекрасно понимаем, что нами были допущены ошибки, которые в конце концов привели к пресловутой сломанной двери. Теперь же мы ввели посещение выставки по сеансам.

Это, однако, не помешало появиться новой очереди, так как билеты онлайн были раскуплены на месяцы вперед. В итоге за 101 день экспозицию посетило почти 600 тыс. человек.



Но едва закончилась выставка Айвазовского, как стартовал обменный проект с Ватиканом, договоренность о котором была достигнута на исторической встрече Владимира Путина и Папы Франциска I. И снова — раскупленные билеты, очереди... Третьяковка возродила интерес наших соотечественников к изобразительному искусству и превратила поход на выставки не просто в модный, но в народный досуг.

Концерт

Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова (Госоркестр) и Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова (Госхор) объединились, чтобы отметить 80 лет со дня основания.

Программа гала-концерта «80 лет служения России» получилась сверхнасыщенной. Режиссер, народный артист Юрий Лаптев включил в нее практически все музыкальные жанры. Тон вечеру задал Госхор. Под управлением худрука Евгения Волкова артисты исполнили «Патриотическую песню» Глинки, положенную на стихи Степана Щипачева. Почин коллег подхватил Госоркестр, ответивший «Торжественным коронационным маршем» Петра Чайковского. В рамках концерта состоялась и историческая премьера, особенно символичная в Год Прокофьева. Госхор спел его «Проекта Гимна СССР».



— Мне кажется, что музыку, наполненную истинным патриотизмом, настоящей, глубокой любовью к Родине не только можно — нужно пропагандировать. Это очень важно для всех поколений и социальных слоев нашего общества, — сказал «Известиям» худрук Госхора Евгений Волков.



Спектакль

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Главная оперная примадонна современности Анна Нетребко дебютировала в Большом.



По признанию гендиректора театра Владимира Урина, опера «Манон Леско» Джакомо Пуччини была поставлена специально для звезды мировой музыки, карьера которой, по странному стечению обстоятельств, никогда ранее не пересекалась с Большим.

Помимо Анны, москвичи смогли лицезреть и ее супруга — Юсифа Эйвазова. Благодаря его участию бриллиант по имени Нетребко обрел достойную оправу. Вблизи великолепной спутницы певец благородно отступает в тень, приглушив эгоцентризм, свойственный тенорам его уровня.

Перед премьерой Нетребко не скрывала, что приспособиться к акустике Исторической сцены оказалось непросто: «Из-за массивных декораций и большого пространства звук не возвращается к исполнителю. Приходится работать вдвойне».

Однако мастер на то и мастер, что умеет работать в условиях ограничений — посланный певицей звук непринужденно лавировал по лабиринтам декораций, имитировавших парижские улицы, и, оттолкнувшись от гигантского зеркала, плавно тек в зал...



Герой



Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

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В августе прошлого года Дмитрий Хворостовский сообщил, что серьезно болен. Врачи диагностировали опухоль головного мозга. В борьбе с недугом певца поддержали коллеги. На концерте в Большом зале Московской консерватории Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков и Екатерина Губанова вышли на сцену в футболках с надписью «Дима, ты победишь!».

Часть концертов артист отменил, но не смог не приехать 9 мая в Москву, где запланировал бесплатный концерт в Летнем театре ВДНХ. Вместе с оркестром под управлением Константина Орбеляна Хворостовский выступил в самый святой праздник россиян. А потом был благотворительны й концерт в Большом театре в День защиты детей.

«Очень рад вас всех видеть, — сказал тогда со сцены Дмитрий Хворостовский. — Спасибо большое, что пришли!»

Все деньги от выступления Хворостовский и его коллеги перечислили на лечение детей. А затем певец прилетел в Сочи на «Новую волну». В декабре Дмитрий должен был участвовать в постановке Большого театра «Дон Карлос», но по настоянию врачей выступление пришлось отменить. Ничего, зритель дождется своего кумира. Главное для вас, Дмитрий Александрович, — крепкое здоровье.

Проект

Международный культурный форум в Санкт-Петербурге.

На форуме параллельно работали 14 секций, каждая из которых была посвящена отдельному виду искусства или сфере деятельности (музыка, театр, сохранение культурного наследия, образование и т.д.).



91 страна мира, 338 мероприятий, 20 тыс. участников (в том числе 750 иностранных гостей), 35 иностранных делегаций и 12 иностранных министров культуры — такова статистика форума.

Основным местом проведения стал Главный штаб Эрмитажа, но в той или иной мере в мероприятиях были задействованы все ведущие культурные площадки города: Русский музей, Мариинский театр, академии, институты и пр.

На форуме подвели итоги Года российского кино и Года Сергея Прокофьева, а также дали символический старт Году Игоря Стравинского: оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева впервые исполнил «Погребальную песнь» композитора, утерянную больше века назад и найденную в прошлом году.

— Это мероприятие уникально тем, что нигде в мире нет такого сочетания: форум, деловая площадка и фестиваль. Петербургское мероприятие в этом смысле уникально, — сказал «Известиям» заместитель министра культуры РФ Владимир Журавский.



Праздник

«Алые паруса» — символ надежды и мечты.

25 июня 2016 года более 30 тыс. выпускников и гостей из других российских регионов и стран зарубежья собрались на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, чтобы отметить окончание школы и вступление во взрослую жизнь.

Для выпускников выступили Диана Арбенина, группы «Ночные снайперы», IOWA, Мот, Бьянка, «Сплин» и группа «Звери», после чего состоялось грандиозное светопиротехническое представление с «ожившими» на площади реками и каналами Санкт-Петербурга. Далее звезд на сцене сменили воздушные гимнасты и представители современных молодежных субкультур. Часть концерта была посвящена теме российского кино и героям известных фильмов. Благодаря декорациям на сцене в эту ночь в Петербурге стало на один разводной мост больше.

В финале под музыку из кинофильмов и «Гимн Великому городу» небо над Петербургом озарили фейерверки. А в акватории Невы появилась бригантина под алыми парусами, известная по произведению Александра Грина как символ надежды и мечты.