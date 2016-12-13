Путин: Трамп готов к восстановлению отношений России и США

Для того чтобы восстановить отношения Вашингтона и Москвы, необходима добрая воля, а также учет интересов друг друга, и избранный президент США Дональд Трамп к такой работе готов, полагает глава российского государства Владимир Путин.

«Нужна только добрая воля, и нужно переходить к работе с учетом интересов друг друга. На мой взгляд, это обязательное условие. Насколько я себе представляю, избранный президент Соединённых Штатов как раз и готов к такой совместной работе. Какова будет реальная практика, мы пока не знаем», — сказал президент Путин в интервью японским СМИ, передает пресс-служба Кремля.

Однако Владимир Путин добавил, что для этого необходимо дождаться, пока Дональд Трамп официально вступит в должность президента Америки и сформирует новую администрацию США.