Путин рассчитывает на открытие японского рынка для поставок мяса из РФ

Россия рассчитывает, что японский рынок будет открыт для экологически чистой мясной продукции российского производства, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью японским СМИ.

По словам главы государства, Россия и Япония являются естественными партнерами. Москва заинтересована в участии японского бизнеса в развитии российского Дальнего Востока, в получении технологий.

По словам Путина, РФ и Япония серьезно потеряли в объемах товарооборота.



«Нужно сделать всё для того, чтобы восстановить прежний уровень», — цитирует Путина «РИА Новости».