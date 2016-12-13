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Вторник,
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Путин рассчитывает на открытие японского рынка для поставок мяса из РФ

По словам президента РФ, двум странам нужно улучшать торгово-экономические связи

Россия рассчитывает, что японский рынок будет открыт для экологически чистой мясной продукции российского производства, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью японским СМИ.

По словам главы государства, Россия и Япония являются естественными партнерами. Москва заинтересована в участии японского бизнеса в развитии российского Дальнего Востока, в получении технологий.

По словам Путина, РФ и Япония  серьезно потеряли в объемах товарооборота.

«Нужно сделать всё для того, чтобы восстановить прежний уровень», — цитирует Путина «РИА Новости».

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Путин рассчитывает на открытие японского рынка для поставок мяса из РФ

По словам президента РФ, двум странам нужно улучшать торгово-экономические связи

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