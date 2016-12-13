Владивосток и Находку уберут из программы «Жилье для российской семьи»

Об исключении Владивостока и Находки из программы «Жилье для российской семьи» попросили власти этих городов.



Они не смогут до конца следующего года реализовать проекты, заявленные в районе горы Змеиная. Об этом сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации дальневосточного региона.

Агентство напоминает, что в федеральной программе участвуют три приморских города. Кроме Владивостока и Находки это еще и Уссурийск. Там, кстати, строительство доступного жилья идет активнее всего.

По словам и.о. директора департамента градостроительства Приморья Максима Веденева, основные проблемы связаны с неработающим механизмом компенсации застройщикам затрат на инженерные сети.