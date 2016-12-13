Сеск Фабрегас отказался переходить в китайский клуб. Полузащитнику лондонского «Челси» один из клубов высшего дивизиона Поднебесной предлагал €31 млн за сезон.

29-летний футболист отклонил заманчивое предложение, из-за того что хочет играть в более конкурентоспособной лиге, пишет «Спорт-Экспресс». Ранее сообщалось, что к испанцу проявляют интерес несколько итальянских клубов.



Сеск Фабрегас за лондонский клуб играет с 2014 года. В нынешнем сезоне футболист всего девять раз выходил на поле. Он забил два гола и сделал три голевые передачи.

Напомним, Фабрегас входит в десятку самых высокооплачиваемых футболистов мира.