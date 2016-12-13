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Сеск Фабрегас отказался переходить в китайский клуб

Один из клубов высшего дивизиона КНР предлагал полузащитнику «Челси» €31 млн

Фото: TASS/PA Images/PIXSELL/FA Bobo/Nick Potts

Сеск Фабрегас отказался переходить в китайский клуб. Полузащитнику лондонского «Челси» один из клубов высшего дивизиона Поднебесной предлагал €31 млн за сезон.

29-летний футболист отклонил заманчивое предложение, из-за того что хочет играть в более конкурентоспособной лиге, пишет «Спорт-Экспресс». Ранее сообщалось, что к испанцу проявляют интерес несколько итальянских клубов.

Сеск Фабрегас за лондонский клуб играет с 2014 года. В нынешнем сезоне футболист всего девять раз выходил на поле. Он забил два гола и сделал три голевые передачи.

Напомним, Фабрегас входит в десятку самых высокооплачиваемых футболистов мира.

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Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Сеск Фабрегас отказался переходить в китайский клуб

Сеск Фабрегас отказался переходить в китайский клубОдин из клубов высшего дивизиона КНР предлагал полузащитнику «Челси» €31 млн

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