Один из клубов высшего дивизиона КНР предлагал полузащитнику «Челси» €31 млн
Фото: TASS/PA Images/PIXSELL/FA Bobo/Nick Potts
Сеск Фабрегас отказался переходить в китайский клуб. Полузащитнику лондонского «Челси» один из клубов высшего дивизиона Поднебесной предлагал €31 млн за сезон.
29-летний футболист отклонил заманчивое предложение, из-за того что хочет играть в более конкурентоспособной лиге, пишет «Спорт-Экспресс». Ранее сообщалось, что к испанцу проявляют интерес несколько итальянских клубов.
Сеск Фабрегас за лондонский клуб играет с 2014 года. В нынешнем сезоне футболист всего девять раз выходил на поле. Он забил два гола и сделал три голевые передачи.
Напомним, Фабрегас входит в десятку самых высокооплачиваемых футболистов мира.
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