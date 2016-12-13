Путин заявил о готовности встретиться с Трампом в любой момент

Российский президент Владимир Путин заявил, что готов встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом в любой момент, но лучше всё же дождаться окончания формирования новой администрации США.

«Мы готовы в любой момент, с нашей стороны нет никаких проблем, но мне думается, что сейчас сложный этап формирования новой администрации, нам нужно набраться терпения и подождать, пока это будет сделано», — сказал президент в интервью японским СМИ, передает пресс-служба Кремля.

Путин уверен, что Трампу необходимо дать возможность сначала сформировать свою администрацию и вступить в должность — только после можно будет говорить о встречах.

Глава российского государства также рассказал, что уже разговаривал с Трампом по телефону, а вот премьер-министр Японии Синдзо Абэ виделся с избранным президентом США лично, так что о том, какое впечатление производит Трамп, лучше спросить у главы японского кабмина.

При этом Путин также отметил публичные выступления Трампа за нормализацию российско-американских отношений.

«Мы не можем этого не поддерживать. Мы, разумеется, за это, и, как я уже говорил публично, мы понимаем, что это будет непростая задача, имея в виду ту степень деградации, в которой находятся сегодня российско-американские отношения. Но мы готовы пройти свою часть пути», — резюмировал Владимир Путин.

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